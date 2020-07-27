27 Июль 2020 2020-07-27T08:34:12+03:00

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В Смоленске в Реадовском парке установили спортивную площадку, сообщает «КП-Смоленск». С десяток тренажеров расположили около автомобильной стояки напротив ДС «Юбилейный».

В то же время, как ранее сообщал «КП», в парке продолжается строительство вольера для выгула собак. Его решили разместить в лесу рядом рядом с лыжной трассой. Территория будет огорожена, а внутри разместят фигуры, где можно будет подрессировать животное.

ИСТОЧНИК KP.RU