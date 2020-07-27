В Смоленске крыши ремонтируют по новым технологиям. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске крыши ремонтируют по новым технологиям: УК «Жилищник» обновляет плоские кровли с использованием современных материалов - покрытия из ПВХ мембран.

- Мембранная кровля по технологии установки во многом напоминает традиционные рулонные материалы на основе битума, но по своим техническим параметрам намного их превосходит, отмечают сотрудники пресс-службы городской администрации.

В этом году управляющей организации предстоит отремонтировать 35 000 кв м кровли в жилых домах.

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