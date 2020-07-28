В Смоленской области детские лагеря проверили на безопасность
Сотрудники МЧС провели детские лагеря на соблюдение всех необходимых требований пожарной безопасности. Комиссия испытала сигнализацию, проверила наличие первичных средств пожаротушения и посмотрела на состояние путей эвакуации. Дополнительно с персоналом были проведены инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности, разобраны вопросы эвакуации детей из здания, вручены памятки для размещения наглядной агитации на информационных стендах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Ранее в регионе были ослаблены ограничительные меры, введенные во время пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU