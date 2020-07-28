2020-07-28T12:35:54+03:00
Общество

В Смоленской области детские лагеря проверили на безопасность

В учреждениях испытали сигнализации, проверили пути эвакуации и работу систем пожаротушения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области детские лагеря проверили на безопасность. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.В Смоленской области детские лагеря проверили на безопасность. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Сотрудники МЧС провели детские лагеря на соблюдение всех необходимых требований пожарной безопасности. Комиссия испытала сигнализацию, проверила наличие первичных средств пожаротушения и посмотрела на состояние путей эвакуации. Дополнительно с персоналом были проведены инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности, разобраны вопросы эвакуации детей из здания, вручены памятки для размещения наглядной агитации на информационных стендах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Ранее в регионе были ослаблены ограничительные меры, введенные во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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