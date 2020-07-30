30 Июль 2020 2020-07-30T08:44:19+03:00

Металлическую конструкцию снесут на улице Рыленкова в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленска.

Изменить размер текста: A A

Металлическую конструкцию снесут на улице Рыленкова в Смоленске, сообщает городская администрация. Установлено, что сооружение у дома №87 появилось без разрешения на установку.

Владельца объекта просят демонтировать конструкцию до 11 августа, в противном случае это сделают сотрудники уполномоченной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU