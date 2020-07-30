2020-07-30T08:44:19+03:00
Общество

Металлическую конструкцию снесут на улице Рыленкова в Смоленске

Администрация города требует владельца сооружения снести объект самостоятельно до 11 августа.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Металлическую конструкцию снесут на улице Рыленкова в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленска.Металлическую конструкцию снесут на улице Рыленкова в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленска.
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Металлическую конструкцию снесут на улице Рыленкова в Смоленске, сообщает городская администрация. Установлено, что сооружение у дома №87 появилось без разрешения на установку.

Владельца объекта просят демонтировать конструкцию до 11 августа, в противном случае это сделают сотрудники уполномоченной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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