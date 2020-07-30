10 машин скорой помощи получили больницы Смоленской области
10 новых машин скорой помощи получили ряд медицинских учреждений региона – Гагаринская, Сафоновская и Ярцевская ЦРБ, детская клиническая, Территориальный центр медицины катастроф и Станция скорой медицинской помощи.
Все автомобили укомплектованы необходимым современным оборудованием и предназначены для проведения оказания помощи реанимационной или специализированной бригады, а также для транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.
Ранее «КП» сообщала о скором открытии поликлиники в Холм-Жирках. Первых пациентов учреждение примет к сентябрю.
ИСТОЧНИК KP.RU