2020-07-30T10:29:19+03:00
Здоровье

10 машин скорой помощи получили больницы Смоленской области

Транспорт укомплектован специальным оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам и их транспортировки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
10 машин скорой помощи получили больницы Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.10 машин скорой помощи получили больницы Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

10 новых машин скорой помощи получили ряд медицинских учреждений региона – Гагаринская, Сафоновская и Ярцевская ЦРБ, детская клиническая, Территориальный центр медицины катастроф и Станция скорой медицинской помощи.

Все автомобили укомплектованы необходимым современным оборудованием и предназначены для проведения оказания помощи реанимационной или специализированной бригады, а также для транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Ранее «КП» сообщала о скором открытии поликлиники в Холм-Жирках. Первых пациентов учреждение примет к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24