10 машин скорой помощи получили больницы Смоленской области

30 Июль 2020 2020-07-30T10:29:19+03:00

Транспорт укомплектован специальным оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам и их транспортировки

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10 новых машин скорой помощи получили ряд медицинских учреждений региона – Гагаринская, Сафоновская и Ярцевская ЦРБ, детская клиническая, Территориальный центр медицины катастроф и Станция скорой медицинской помощи.

Все автомобили укомплектованы необходимым современным оборудованием и предназначены для проведения оказания помощи реанимационной или специализированной бригады, а также для транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Ранее «КП» сообщала о скором открытии поликлиники в Холм-Жирках. Первых пациентов учреждение примет к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU