Более 200 км путей отремонтировано в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании
Ремонтные работы направлены на обеспечение безопасности и надежности функционирования железнодорожной инфраструктуры
В Смоленском регионе МЖД продолжается ремонтно-путевая кампания. Фото: пресс-служба МЖД.
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В Смоленском регионе МЖД продолжается ремонтно-путевая кампания. С апреля текущего года железнодорожниками проведен ремонт 209 км железнодорожного полотна (65% от запланированного объема), заменено 17 стрелочных переводов, сообщили представители компании.
В августе планируется отремонтировать 8,7 км железнодорожного пути на перегоне Сафоново – Милохово и станции Сафоново.
ИСТОЧНИК KP.RU