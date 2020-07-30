Более 200 км путей отремонтировано в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании

30 Июль 2020 2020-07-30T15:17:00+03:00

Ремонтные работы направлены на обеспечение безопасности и надежности функционирования железнодорожной инфраструктуры

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В Смоленском регионе МЖД продолжается ремонтно-путевая кампания. С апреля текущего года железнодорожниками проведен ремонт 209 км железнодорожного полотна (65% от запланированного объема), заменено 17 стрелочных переводов, сообщили представители компании.

В августе планируется отремонтировать 8,7 км железнодорожного пути на перегоне Сафоново – Милохово и станции Сафоново.

ИСТОЧНИК KP.RU