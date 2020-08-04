Смолянин «скормил» банкомату 27 билетов «банка приколов»
Смолянин «скормил» банкомату 27 билетов «банка приколов», рассчитывая, что после зачисления техника выдаст ему настоящие банкноты. Однако банкомат принял фальшивки и заблокировался, а информация о сбое поступила в кредитную организацию.
- Прибывшие полицейские изъяли записи с камеры видеонаблюдения, размещенной в банкомате, и, изучив их, установили личность мужчины, пытавшегося внести на свой счет сувенирные билеты, - сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Неработающий 43-летний мужчина задержан. На допросе он признался, что положил на счет своей карты 27 билетов «банка приколов» по 5 000 «дублей» каждый и рассчитывал потом снять 135 тысяч рублей.
Смолянину грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU