2020-08-04T12:11:08+03:00
Общество

Блогер подарил смоленскому пенсионеру-инвалиду машину

70-летний Михаил Докучаев из Дорогобужа не мог ездить на своем автомобиле из-за проблем со здоровьем
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Блогер подарил смоленскому пенсионеру-инвалиду машину. Фото: dobro.live.Блогер подарил смоленскому пенсионеру-инвалиду машину. Фото: dobro.live.
Изменить размер текста:

Автоблогер Ильдар Сибгатуллин подарил смоленскому пенсионеру-инвалиду машину с автоматической коробкой передач. Из-за проблем со здоровьем 70-летний Михаил Докучаев из Дорогобужа не мог водить свою «Ауди» на механике – некоторое время назад мужчина потерял ногу.

– Я нутром чуял – загибается человек, перестал из дома выходить, – говорит 77-летний Владимир Пядухов, друг Докучаева, написавший блогеру письмо с просьбой о помощи. – У него была радость всю жизнь – руль, а теперь его нет.

Для Михаила этот подарок был абсолютным сюрпризом, пишет портал «Открытие НКО».

- С бубликом в руках я буду жить! – еле сдерживая эмоции сказал смолянин, управляя новой «Хёндэ Илантру».

Читай также:

Скорость движения изменили на улице Дзержинского в Смоленске. На участке от стадиона до улицы Кашена появились новые дорожные знаки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение транспорта по Хлебозаводскому переулку в Смоленске частично ограничат
Сквер на улице Николаева в Смоленске начали благоустраивать
Блогер подарил смоленскому пенсионеру-инвалиду машину
104 человека скончались от коронавируса в Смоленской области
Полицейские обнаружили огромную плантацию конопли в Смоленске
65 смолян стажи жертвами клещей
В Смоленске начали поиски 45-летнего мужчины
Движение транспорта на улице Попова в Смоленске частично перекроют
Смолянин «скормил» банкомату 27 билетов «банка приколов»
Скорость движения изменили на улице Дзержинского в Смоленске
Аварийные сараи снесли на улице Ленина в Смоленске
Два фонтана возобновили работу в Смоленске
В Смоленском Поозерье появится «тропа босых»
В Гагаринской ЦРБ появился современный томограф
Chevrolet Niva перевернулась на крышу на улице Минской в Смоленске
Стали известны районы-лидеры по числу заболевших коронавирусом
В Смоленске четыре крупных улицы ремонтируют по графику
Аттракционы в парке в Смоленске готовят к открытию
Смоленские власти рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
Смоляне сообщили об опасных играх детей на карьере
Проезд в маршрутке в Смоленске можно оплатить картой
Смолянку обманул лже-покупатель сапог в интернете
Движение трамваев на Киселевку возобновилось в Смоленске
Типография горела на улице Бабушкина в Смоленске
Подпольный банк накрыли в Смоленске
Часть ограничений отменили из-за коронавируса в Смоленской области