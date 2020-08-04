Блогер подарил смоленскому пенсионеру-инвалиду машину

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:11:08+03:00

70-летний Михаил Докучаев из Дорогобужа не мог ездить на своем автомобиле из-за проблем со здоровьем

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Автоблогер Ильдар Сибгатуллин подарил смоленскому пенсионеру-инвалиду машину с автоматической коробкой передач. Из-за проблем со здоровьем 70-летний Михаил Докучаев из Дорогобужа не мог водить свою «Ауди» на механике – некоторое время назад мужчина потерял ногу.

– Я нутром чуял – загибается человек, перестал из дома выходить, – говорит 77-летний Владимир Пядухов, друг Докучаева, написавший блогеру письмо с просьбой о помощи. – У него была радость всю жизнь – руль, а теперь его нет.

Для Михаила этот подарок был абсолютным сюрпризом, пишет портал «Открытие НКО».

- С бубликом в руках я буду жить! – еле сдерживая эмоции сказал смолянин, управляя новой «Хёндэ Илантру».

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ИСТОЧНИК KP.RU