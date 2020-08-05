Бассейны заработают в Смоленске на третьем этапе ограничений
Карантин может быть снят уже с понедельника, 10 августа
Бассейны заработают в Смоленске на третьем этапе ограничений. Фото: из архива администрации Смоленской области.
Изменить размер текста:
Бассейны заработают в Смоленске на третьем этапе ограничений, сообщил губернатор Алексей Островский в ходе онлайн-встречи с жителями Починковского района, которая прошла накануне. Также могут заработать аттракционы.
Глава региона отметил, что смолянам нужно еще немного потерпеть, пояснив, что ситуация с коронавирусом улучшается.
Ранее «КП» писала, что число выздоровевших в разы превышает заболеваемость.
ИСТОЧНИК KP.RU