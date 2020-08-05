5 Авг. 2020 2020-08-05T08:52:21+03:00

Бассейны заработают в Смоленске на третьем этапе ограничений. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Карантин может быть снят уже с понедельника, 10 августа

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Бассейны заработают в Смоленске на третьем этапе ограничений, сообщил губернатор Алексей Островский в ходе онлайн-встречи с жителями Починковского района, которая прошла накануне. Также могут заработать аттракционы.

Глава региона отметил, что смолянам нужно еще немного потерпеть, пояснив, что ситуация с коронавирусом улучшается.

Ранее «КП» писала, что число выздоровевших в разы превышает заболеваемость.

ИСТОЧНИК KP.RU