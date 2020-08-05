Более 170 молодых смолян примут участие в «Бизнес-Смене онлайн»
Более 170 молодых инициативных смолян примут участие в проекте «Бизнес-Смена онлайн», сообщает администрации региона. Участников ждет интенсив по профессиям будущего, «SMM-маркетингу», «Эффективным продажам», «Приложениям для удалённой работы» и др.
- Приглашёнными спикерами станут известные предприниматели, реализующие бизнес-проекты в Смоленской области и за её пределами, - сообщили в администрации региона.
Обучение продлится до 9 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU