2020-08-05T08:58:54+03:00
Общество

Более 170 молодых смолян примут участие в «Бизнес-Смене онлайн»

Для участников пройдет ряд тренингов по профессиям будущего, SMM-маркетингу и приложениям для удаленной работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Более 170 молодых смолян примут участие в «Бизнес-Смене онлайн». Фото: pixabay.com.Более 170 молодых смолян примут участие в «Бизнес-Смене онлайн». Фото: pixabay.com.
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Более 170 молодых инициативных смолян примут участие в проекте «Бизнес-Смена онлайн», сообщает администрации региона. Участников ждет интенсив по профессиям будущего, «SMM-маркетингу», «Эффективным продажам», «Приложениям для удалённой работы» и др.

- Приглашёнными спикерами станут известные предприниматели, реализующие бизнес-проекты в Смоленской области и за её пределами, - сообщили в администрации региона.

Обучение продлится до 9 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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