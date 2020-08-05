Смоленский губернатор проведет онлайн-встречу с жителями Дорогобужа

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:00:38+03:00

Смоляне могут задать все интересующие их вопросы лично или заранее отправив сообщение в соцсетях

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Губернатор Алексей Островский и глава Дорогобужского района Константин Серенков ответят на вопросы смолян в пятницу, 7 августа, в 17:00. Встреча пройдет в формате прямого эфира в аккаунте главы региона в Instagram.

Смолянам предлагают принять участие в конференции и задать интересующие вопросы.

- Важно, чтобы в вопросах были указаны точные названия объектов и адреса, тогда мы сможем дать конкретные ответы и взять проблему в работу, - написал Алексей Островский в соцсетях.

Ранее глава региона ответил на вопросы жителей Починковского района. В ходе беседы стало известно, что с понедельника в регионе могут открыться бассейны.

ИСТОЧНИК KP.RU