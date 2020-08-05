Смоленский губернатор проведет онлайн-встречу с жителями Дорогобужа
Губернатор Алексей Островский и глава Дорогобужского района Константин Серенков ответят на вопросы смолян в пятницу, 7 августа, в 17:00. Встреча пройдет в формате прямого эфира в аккаунте главы региона в Instagram.
Смолянам предлагают принять участие в конференции и задать интересующие вопросы.
- Важно, чтобы в вопросах были указаны точные названия объектов и адреса, тогда мы сможем дать конкретные ответы и взять проблему в работу, - написал Алексей Островский в соцсетях.
Ранее глава региона ответил на вопросы жителей Починковского района. В ходе беседы стало известно, что с понедельника в регионе могут открыться бассейны.
ИСТОЧНИК KP.RU