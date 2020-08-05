5 Авг. 2020 2020-08-05T10:39:39+03:00

Погрузка в Смоленском регионе МЖД в июле выросла на 10,8%. Фото: пресс-служба МЖД.

Изменить размер текста: A A

Погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в июле 2020 года составила 280 тыс. тонн, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба МЖД.

Железной дорогой погружено:

- черных металлов – 10,1 тыс. тонн (рост в 4,5 раза к июлю 2019 года);

- химических и минеральных удобрений – 164,6 тыс. тонн (+0,7%);

- строительных грузов – 2,3 тыс. тонн (рост в 1,4 раза);

- промышленного сырья – 5,7 тыс. тонн (+15,2 %);

- продовольственных товаров – 1,9 тыс. тонн (рост в 1,5 раза);

- грузов в контейнерах – 1,7 тыс. тонн (рост в 2,8 раза).

-остальных и сборных грузов – 5,3 тыс. тонн (рост в 1,8 раза)

По итогам 7 месяцев текущего года Смоленский регион увеличил погрузку к установленному плановому заданию на 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU