5 Авг. 2020 2020-08-05T11:41:51+03:00

Четыре человека претендуют на кресло губернатора Смоленской области. Фото: smolensk.izbirkom.ru.

Комиссия отказала одному из кандидатов в регистрации

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Уже четыре человека претендуют на кресло губернатора Смоленской области – от ЛДПР Алексей Островский, «Справедливой России» Ольга Калистратова, «Коммунистической партии коммунисты России» Александра Бичаева и КПРФ Андрей Митрофаненков.

Ранее представитель «Казачьей партии Российской Федерации» Виктор Степченков отказался от гонки, сообщила глава облизбиркома Олеся Жукова. А Виталия Клюкина, представляющего партию «Партия за справедливость», отказались регистрировать из-за недостаточного количества подписей.

Напомним, выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября. Свой выбор жители региона могут сделать и 11-12 сентября. Дополнительные дни введены для удобства избирателей, а также в целях защиты их здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU