Четыре человека претендуют на кресло губернатора Смоленской области
Уже четыре человека претендуют на кресло губернатора Смоленской области – от ЛДПР Алексей Островский, «Справедливой России» Ольга Калистратова, «Коммунистической партии коммунисты России» Александра Бичаева и КПРФ Андрей Митрофаненков.
Ранее представитель «Казачьей партии Российской Федерации» Виктор Степченков отказался от гонки, сообщила глава облизбиркома Олеся Жукова. А Виталия Клюкина, представляющего партию «Партия за справедливость», отказались регистрировать из-за недостаточного количества подписей.
Напомним, выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября. Свой выбор жители региона могут сделать и 11-12 сентября. Дополнительные дни введены для удобства избирателей, а также в целях защиты их здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU