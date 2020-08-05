ООО ФСК «Мостоотряд-47» приглашает на работу
ФСК «Мостоотряд-47» входит в состав Группы компаний 1520 – крупнейшего российского холдинга в области железнодорожного проектирования и строительства.
Это слаженная профессиональная команда, занятая в сфере мостостроения, 22 года опыта строительства и ремонта мостов, в штате компании трудятся более 1500 человек.
ООО ФСК «Мостоотряд-47» на постоянную работу требуются:
- Инженер сметчик з/п 70 000 рублей, график работы 5/2, иногородним предоставляется жилье.
На строительные объекты вахтовым методом работы:
- Производитель работ з/п 75 000 – 85 000 рублей
- Мастер СМР з/п 55 000 – 60000 рублей
- Инженер ПТО з/п 70 000 рублей
- Инженер энергетик з/п 57 000 рублей.
Вахтовый метод работы 15/15 или 30/30.
Проживание, горячее трехразовое питание предоставляются бесплатно, выдается спецодежда. Компенсируются затраты на проезд до места работы и обратно. Оформление по ТК РФ.
Звоните: 8(499)917-15-20;8-917-504-03-26
сайт: https://m-47.ru
г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, д.44.
Схема проезда:
Добраться из Москвы метро «Теплый Стан» маршрутка №512 до пос. Шишкин Лес (Первая автобусная остановка называется «Рынок»). Далее сзади за остановкой на расстоянии 200 метров - база Мостоотряд-47.
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ИСТОЧНИК KP.RU