В Смоленске будут искать новые места для фермерского рынка
Власти приняли решение найти новое место для фермерского рынка. Напомним, ранее торговые павильоны планировали разместить на пересечении проспекта Строителей и улицы Рыленкова, однако местные жители оказались против такого соседства.
Губернатор Алексей Островский поручил городским властям найти другой вариант. А эту территорию превратить в сквер.
- Проведение работ здесь нужно планировать на 2022 год. Как минимум, необходимо обустроить пешеходные дорожки, установить лавочки, чтобы пожилые люди могли отдохнуть, оборудовать 1-2 небольших детских площадки. При этом данный проект благоустройства должен на 100% отвечать ожиданиям и пожеланиям смолян, чтобы это была не наша с Вами идея, а то, что хотят люди, - сказал глава региона.
О новых вариантах, где может появиться современный рынок, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU