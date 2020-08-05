5 Авг. 2020 2020-08-05T12:21:15+03:00

В Смоленске будут искать новые места для фермерского рынка. Фото: администрация Смоленской области.

Участок на пересечении проспекта Строителей и улицы Рыленкова планируют превратить в сквер

Изменить размер текста: A A

Власти приняли решение найти новое место для фермерского рынка. Напомним, ранее торговые павильоны планировали разместить на пересечении проспекта Строителей и улицы Рыленкова, однако местные жители оказались против такого соседства.

Губернатор Алексей Островский поручил городским властям найти другой вариант. А эту территорию превратить в сквер.

- Проведение работ здесь нужно планировать на 2022 год. Как минимум, необходимо обустроить пешеходные дорожки, установить лавочки, чтобы пожилые люди могли отдохнуть, оборудовать 1-2 небольших детских площадки. При этом данный проект благоустройства должен на 100% отвечать ожиданиям и пожеланиям смолян, чтобы это была не наша с Вами идея, а то, что хотят люди, - сказал глава региона.

О новых вариантах, где может появиться современный рынок, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU