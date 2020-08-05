Движение транспорта на улице Козлова в Смоленске частично перекроют
В районе дороги пройдут работы по строительству линии электропередачи
Движение транспорта на улице Козлова в Смоленске частично перекроют. Фото: pixabay.com.
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Движение транспорта на улице Козлова в Смоленске частично перекроют с 7 до 31 августа, сообщает городская администрация. Сложности с проездом возникнут в районе домов №3,4 и 6.
В администрации сообщили, что в районе дороги пройдут работы по строительству линии электропередачи и ограничения необходимы для безопасности смолян.
Ранее стало известно, что в Смоленске будут искать новые места для фермерского рынка. Участок на пересечении проспекта Строителей и улицы Рыленкова планируют превратить в сквер.
ИСТОЧНИК KP.RU