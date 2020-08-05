2020-08-05T13:56:42+03:00
Общество

Движение транспорта на улице Козлова в Смоленске частично перекроют

В районе дороги пройдут работы по строительству линии электропередачи
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Движение транспорта на улице Козлова в Смоленске частично перекроют. Фото: pixabay.com.Движение транспорта на улице Козлова в Смоленске частично перекроют. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Движение транспорта на улице Козлова в Смоленске частично перекроют с 7 до 31 августа, сообщает городская администрация. Сложности с проездом возникнут в районе домов №3,4 и 6.

В администрации сообщили, что в районе дороги пройдут работы по строительству линии электропередачи и ограничения необходимы для безопасности смолян.

Ранее стало известно, что в Смоленске будут искать новые места для фермерского рынка. Участок на пересечении проспекта Строителей и улицы Рыленкова планируют превратить в сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение транспорта на улице Козлова в Смоленске частично перекроют
В Смоленске будут искать новые места для фермерского рынка
ООО ФСК «Мостоотряд-47» приглашает на работу
Четыре человека претендуют на кресло губернатора Смоленской области
В Гагарине сгорели рулоны с сеном
Погрузка в Смоленском регионе МЖД в июле выросла на 10,8%
Смоленский губернатор проведет онлайн-встречу с жителями Дорогобужа
В Смоленске чиновница получила срок за мошенничество с субсидиями
Более 170 молодых смолян примут участие в «Бизнес-Смене онлайн»
Бассейны заработают в Смоленске на третьем этапе ограничений
Движение транспорта по Хлебозаводскому переулку в Смоленске частично ограничат
Сквер на улице Николаева в Смоленске начали благоустраивать
Блогер подарил смоленскому пенсионеру-инвалиду машину
104 человека скончались от коронавируса в Смоленской области
Полицейские обнаружили огромную плантацию конопли в Смоленске
65 смолян стажи жертвами клещей