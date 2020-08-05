5 Авг. 2020 2020-08-05T13:56:42+03:00

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Движение транспорта на улице Козлова в Смоленске частично перекроют с 7 до 31 августа, сообщает городская администрация. Сложности с проездом возникнут в районе домов №3,4 и 6.

В администрации сообщили, что в районе дороги пройдут работы по строительству линии электропередачи и ограничения необходимы для безопасности смолян.

Ранее стало известно, что в Смоленске будут искать новые места для фермерского рынка. Участок на пересечении проспекта Строителей и улицы Рыленкова планируют превратить в сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU