5 Авг. 2020 2020-08-05T15:54:50+03:00

В скором времени поисковики предадут земле останки воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ на местах кровопролитных сражений в годы Великой Отечественной войны

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В деревне Соловьево на Поле Памяти продолжается благоустройство братских могил, где в скором времени пройдет захоронение останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ на местах кровопролитных сражений в годы Великой Отечественной войны.

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат регионального парламента Нина Куликовских посетили Кардымовский район.

Место памяти и скорби обустроено у православного храма. Здесь посажена аллея сосен и елей, разбиты цветники. За братскими могилами ухаживают неравнодушные люди

В Соловьево на Поле Памяти благоустроят братские могилы. Фото: Андрей Смирнов.

Очередной визит председателя областной Думы был связан с общественной инициативой продолжить благоустройство захоронения, на котором требуется должное оформление ранее проведенных погребений. Игорь Ляхов выслушал предложения поисковиков, представителей общественности и местной власти по обустройству территории. Участники встречи определили объем работ, распределили обязанности и договорились о сроках реализации задуманного.

По словам Главы Кардымовского района Павла Никитенкова, обозначенные председателем областной Думы работы начнутся в ближайшее время. Предстоит привести в надлежащее состояние несколько могил.

Как отметил инициатор проекта, сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Якимов, ежегодно на Смоленщине проводится большая поисковая работа, по итогам которой на Полях Памяти растет число захоронений найденных останков красноармейцев: «Эту память нужно сохранять, и постоянно следить, чтобы могилы воинов были в удовлетворительном состоянии. Такая работа, конечно же, должна проводиться регулярно. В виду того, что представители общественных организаций, депутаты областной Думы регулярно объезжают места захоронений, выявляются какие-то недостатки. На выездном совещании на Поле Памяти в деревне Соловьево мы увидели ряд недочетов, которые можно устранить в течение короткого времени. Тем более, что это сделать особенно важно в год 75-летия Великой Победы».

Соловьева переправа вошла в историю как место тяжелейших боев в 1941 году, где в ходе войсковой операции, уходя от окружения, погибли многие тысячи воинов и мирных жителей. По мнению Игоря Ляхова, «смолянам не с руки видеть неустроенное Поле Памяти».

«Мы приняли решение в рамках проекта «Единой России» «Доброхоты» обустроить данное захоронение, а именно те пять могил, в которых поисковики захоронили прах воинов. Откликнулись наши коллеги партийцы, поисковики, местная власть в лице Главы района Никитенкова Павла Петровича, - отметил Игорь Ляхов. - Думаю, совместными усилиями выполним задачу. Я беру на себя расходную часть по материалам - это будет из бюджета моей семьи и наших друзей. Павел Петрович (прим. Никитенков), а также Якимов Сергей Сергеевич совместно с Ниной Германовной Куликовских берут на себя все остальные вопросы, связанные с созданием сметы, проекта, а также организацией работ. Думаю, что общественность, которой не безразличны наша память и история, не будет стоять в стороне. Надеемся, что ко Дню освобождения Смоленщины все могилы на этом Поле Памяти будут приведены в порядок».

ИСТОЧНИК KP.RU