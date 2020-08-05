В Сафонове переезд закроют на ремонт

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:09:57+03:00

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С 23.55 5 августа до 23.55 9 августа на перегоне Сафоново – Милохово для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 320 км, расположенный около улицы Районная подстанция города Сафоново, сообщает пресс-служба МЖД. На переправе пройдут ремонтные работы.

Для объезда грузовикам можно проехать по переезду в районе улицы Сенная и путепроводу 315 км Сафоново – Бараново, а легковым автомобилям – по путепроводу 318 км (в районе улицы Ленина).

Железнодорожники просят с пониманием отнестись к временным изменениям.

ИСТОЧНИК KP.RU