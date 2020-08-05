2020-08-05T17:02:04+03:00
Общество

Эколого-биологический центр заработает в Смоленске в конце 2020 года

Строители завершают внутренние работы и переходят к отделке фасадов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Эколого-биологический центр заработает в Смоленске в конце 2020 года. Фото: администрация Смоленской области.Эколого-биологический центр заработает в Смоленске в конце 2020 года. Фото: администрация Смоленской области.
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Эколого-биологический центр, расположенный по соседству с парком «Соловьиная роща», заработает в Смоленске в конце 2020 года. Заместитель главы города Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко сообщила, что работы выходят на финишную прямую.

- Отделочные работы и благоустройство близлежащей территории планируется завершить к 1 сентября. После чего начнется оформление всей необходимой исполнительной документации, - сообщила представитель администрации.

Также будет благоустроена прилегающая к четырем зданиям центра территория. Появится еще одна спортивная площадка, а все ограждения будут снесены. Таким образом, центр и парк станут одни целым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Эколого-биологический центр заработает в Смоленске в конце 2020 года
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