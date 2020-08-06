Туристы починили опасный мост на Бурцевской горе в Рославле. Фото: "Главное в Рославле" ВКонтакте.

В Рославле починили опасный мост на Бурцевской горе. Напомним, ранее местные жители сообщали, что на переправе проседают доски. «Страшный мост», «раньше был еще хуже», «его нужно реконструировать», писали люди.

На днях мост преобразился – на опасный местах появился новый настил. Местные жители благодарят активистов за ремонт.

Пока люди гадали, что услышал их просьбы, мужчины сами вышли на связь.

- Мы не жители Рославля, а гости. Я из Петербурга, а мой друг из Москвы, - написал один из участников работ.

- Молодцы! Огромное вам спасибо, - ответили местные жители.