В Смоленске призывник получил штраф за уклонение от армии. Фото: pixabay.com.

В Смоленске призывник получил штраф в 5 тысяч рублей за уклонение от армии. Также ему пришлось отремонтировать потолок в детском саду, в качестве возмещения вреда, причиненного преступлением, сообщает СУ СК России по Смоленской области.

- Молодой человек более шести лет избегал повесток о прохождении комиссии и заседаний. При этом у призывника не было уважительных причин и оправдательных документов своего поступка, - сообщили в СКР.

О том, как и где задержали уклониста не сообщается.