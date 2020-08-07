В Смоленске мошенники обещали выплаты бывшим вкладчикам «МММ». Фото: pixabay.com.

Полицейские задержали четырех смолян по подозрению в мошенничестве: мужчины раздобыли список бывших вкладчиков «МММ» и обзванивали их, обещая перечислить накопления после оплаты комиссии.

По словам сотрудников регионального УМВД, людям выставляли счет от 19,6 тысяч до 602 тысяч рублей, взамен ожидая вознаграждение от 780 000 до 2 500 000 рублей. Впечатленные суммой выплаты жители Тюменской, Нижегородской, Свердловской, Кемеровской, Амурской областей, Краснодарского края, Новороссийска, Омска, Нальчика, Иркутска, Ульяновска, Махачкалы, Кирова соглашались и делали все, что говорили им мошенники.

О том, как задержали жителей нашего региона 1986, 1989, 1990 и 1999 годов рождения не сообщается. В настоящее время их обвиняют в 14 эпизодах мошенничества. Уголовное дело направлено в суд.