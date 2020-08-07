Смоленская область досрочно вышла на третий этап снятия ограничений. Фото: pixabay.com.

Третий этап снятия ограничений досрочно ввели в Смоленской области. Указ о введении послаблений подписал губернатор Алексей Островский. Предполагалось, что решение о снятии карантина введут 10 августа.

Согласно изменениям, с 7 августа в регионе разрешена работа кинотеатров, бассейнов, саун, кафе и ресторанов, объектов розничной торговли без ограничений. Также накануне Дня физкультурника глава региона дал добро на проведение физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей. А еще дети снова смогут посещать секции и образовательные организации.

Но и это еще не все, ознакомиться с полным списком всего, что разрешено, можно, прочитав Указ губернатора.

- Переход на 3-й этап снятия ограничения стал возможным благодаря совместной эффективной работе региональной власти, учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора, - сообщила Лариса Сидоренкова, руководитель управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучию человека в Смоленской области — главный санитарный врач региона, попросив жителей региона быть внимательными к своему здоровью и соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.

Со статистикой по заболевшим коронавирусом можно ознакомиться здесь.