На Смоленщине в 2019 построили больше жилья, чем год назад. Фото: pixabay.com.

На территории Смоленской области 7% экономически активного населения работают в сфере строительства, сообщает пресс-служба Смоленскстата.

Доходы, получаемые в сфере строительства, составляют 5-6% от валового регионального продукта (ВРП). В 2018 и 2019 годах произошел спад объема строительных работа. Строительные организации выполнили проектов на 25,6 млрд рублей. Это почти на 10% меньше объема работа за 2018 год.

Большую часть строительных работ (66%) выполняли представители малого бизнеса.

В 2019 году строители построили 4792 квартиры. Это на 23,1% выше, чем число новых квартир в 2018 году. Сами же смоляне построили 693 жилых дома, 78 из них было решено возвести на садоводческих участках.

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