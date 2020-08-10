Ночной пожар напугал жителей одного из домов в Смоленском районе

Пострадавших в ночном пожаре нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Росии по Смоленской областию

Около трех часов ночи 10 августа огонь охватил подвал одного из домов в Смоленском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Поздней ночью в пожарную служба позвонили очевидцы пожара и сообщили о возгорании. Неравнодушный очевидец рассказал, что пожар охватил подвал трехэтажного дома в деревне Профилакторий СААЗ.

На место вызова отправились пожарные расчеты в составе трех автоцистерн. Огнеборцы подтвердили, что горит подвал. Пожар удалось ликвидировать, но последствия остались. Подвал оказался закопчен продуктами горения.

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