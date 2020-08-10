Для строительства новой школы в Смоленске привлекут дополнительные силы

Строительство новой школы планируется вести в две смены. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.
В Смоленске хотят привлечь дополнительную рабочую силу для строительства новой школы на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная роща, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.
На объекте ежедневно работают около 120 человек. Тем не менее, подрядчик хочет увеличить число рабочих рук, чтобы работа на важном объекте велась в две смены. Всего еще 50 человек приступят к строительству школы. Кроме того, планируется задействовать второй башенный кран.
Руководитель подрядной организации рассказал, что рабочие закончили забивку свай и устройство фундамента. В сентябре этого года строители приступят к новому этапу работ – прокладке инженерных сетей.
Ранее стало известно, что строительство новой школы может закончиться в конце 2021 года.
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