В Гагаринском районе произошло смертельное ДТП с участием иномарки

Смертельное ДТП произошло в пять утра в Гагаринском районе. Фото: из архива издания. Фото: Архив "КП"

Около пяти часов утра 9 августа в Гагаринском район иномарка попала в смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

19-летний водитель ехал на 2-м км автодороги «Гагарин-Пречистое-Карманово» за рулем Volkswagen Polo. Он нарушил правила расположения машины на проезжей части и съехал на обочину. Там он не справился с управлением и съехал в кювет.

Съезд в кювет обернулся для водителя иномарки смертью. Мужчина умер от полученных травм.

Читай также:

Водитель легковушки погиб в ДТП на Пятницком мосту в Смоленске (подробнее)