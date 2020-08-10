В выборах губернатора Смоленской области примут участие четыре кандидата

4 августа прошла пресс-конференция председателя избирательной комиссии Смоленской области, сообщает пресс-служба смоленского избиркома.

На пресс-конференции стало известно, что 13 сентября на территории Смоленской области пройдут 98 избирательных кампаний. В том число в этот день состоятся выборы губернатора Смоленской области и выборы депутатов Смоленского городского Совета шестого.

В выборах губернатора региона примут участие четыре кандидата: Алексей Островский (ЛДПР), Ольга Калистратова (Справедливая Россия), Александр Бичаев (Коммунистическая партия коммунисты России), Андрей Митрофаненков (КПРФ).

Виталию Клюкину (Партия за справедливость) было отказано в регистрации.