Улицы Смоленска избавились незаконных рекламных конструкций

На улицах Смоленска проходит реконструкция незаконной рекламы. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.
Улицы Смоленска очистили от незаконно установленных рекламных конструкций, сообщает пресс-служба городской администрации.
В администрацию города обратились неравнодушные местные жители. Они пожаловались на рекламу на фасадах домов №2/37 по улице Петра Алексеева и №43 по улице Рыленкова. Оказалось, что более 30 рекламных конструкций было запрещено размещать на фасадах домов.
За два дня с домов областного центра убрали 32 рекламные конструкции. Работы по поиску и реконструкции незаконной рекламы продолжаются.
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