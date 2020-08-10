Улицы Смоленска избавились незаконных рекламных конструкций

На улицах Смоленска проходит реконструкция незаконной рекламы. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Улицы Смоленска очистили от незаконно установленных рекламных конструкций, сообщает пресс-служба городской администрации.

В администрацию города обратились неравнодушные местные жители. Они пожаловались на рекламу на фасадах домов №2/37 по улице Петра Алексеева и №43 по улице Рыленкова. Оказалось, что более 30 рекламных конструкций было запрещено размещать на фасадах домов.

За два дня с домов областного центра убрали 32 рекламные конструкции. Работы по поиску и реконструкции незаконной рекламы продолжаются.

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