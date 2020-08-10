Около 370 тыс. тонн строительных грузов погружено на МЖД в июле

Наибольшее количество строительных грузов погружено на станциях, расположенных в Тульской и Смоленской областях. Фото: пресс-служба МЖД,

В июле на станциях МЖД погружено 369,7 тыс. тонн строительных грузов, что 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество строительных грузов погружено на станциях, расположенных в Тульской и Смоленской областях: Берники – 90,2 тыс. тонн, Вязьма – 57,8, Турдей – 56,6, Хомяково – 16,3 и Упа – 13,5 тыс. тонн.

Всего с начала года на МЖД погружено более 2 млн тонн строительных грузов.