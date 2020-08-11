Легкоатлетический турнир «Мемориал братьев Знаменских» пройдет в Смоленске

В Смоленске пройдут всероссийские соревнования. Фото: пресс-служба ВФЛА.

10 августа прошло заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на котором стало известно о будущих планах в российском спорте.

Соревнование «Мемориал братьев Знаменских» должен был пройти в Жуковсков, однако этим летом он пройдет в Смоленске. Такое решение было принято из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Роспотребнадзор не разрешил проводить соревнования в Жуковском. Теперь оно пройдет 21-22 августа в Смоленске.

Кроме того, изменения коснулись и кубка России. Соревнования пройдут в Брянске 29-30 августа, а не в Москве.

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