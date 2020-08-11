На продавца в одном из смоленских магазинов напал мужчина с ножом

В смоленском магазине случилось ограбление. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

В одном из магазинов Смоленска случилось ограбление, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Нападавший зашел в магазин, подошел к кассе и достал нож. Подозреваемый поднес нож к продавцу и начал угрожать. Угрожая физической расправой, он потребовал деньги из кассы. Пока один продавец оставался рядом с нападавшим, другой в это время был в подсобке.

Пострадавший продавец рассказала, что уже видела нападавшего. Полиция решила, что им может быть местный житель. Так и вышло – подозреваемым оказался ранее судимый 23-летний смолянин. Деньги он потратил, а нож у него был изъят. За разбой смолянину грозит до десяти лет лишения свободы.

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