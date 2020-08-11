Несколько улиц Смоленска очистят от киосков

Одна из улиц Смоленска избавится от ларьков и киосков. Фото: flickr.com.

Собственников торговых объектов по улицам Крупской, Багратиона и на переулке 2-й Краснинский предупредили о том, что скоро их незаконно установленные конструкции снесут, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.

Сотрудники управления имущественных, земельных и жилищных отношений мэрии нашли несколько запрещенных конструкций на улицах города. Так, около дома №42 на улице Крупской незаконно стоят два продуктовых магазина, два закрытых киоска и магазин, торгующий мясом. На переулке 2-й Краснинский снесут два бетонных блока, а улица Багратиона около дома №4 станет чище после того, как там снесут металлический гараж.

Собственникам объектов дали пять дней до 16 августа, чтобы самостоятельно избавиться из незаконных конструкций.

Напомним, два дня улицы Смоленска очищали от незаконно установленных рекламных конструкций.