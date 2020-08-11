Жительницу Гагаринского района арестовали, когда она забыла про дочь

10 суток ареста получила жительница Гагаринского района после того, как забыла про дочь. Фото: flickr.com.

Жительницу Гагаринского района арестовали за неисполнение родительских обязанностей, сообщает пресс-служба УФССП России по Смоленской области.

Должницу ограничили в родительских правах и назначили ей выплачивать алименты. Однако, женщина на работу не ходила и даже не пыталась ее найти. Ее дочь не получила никакой финансовой поддержки. Так, женщина успела накопить 150 тысяч рублей задолженности.

На адрес проживания должницы отправлялись повестки, которые она игнорировала. Однажды ее объявили в исполнительных розыск. Ее нашли и отправили к судебным приставам. Суд решил арестовать должницу на десять суток.

Читай также:

Смолянин вспомнил о сыне после 90 часов обязательных работ (подробнее)