Количество несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД снизилось более чем на 40 % за 7 месяцев 2020 года

На Смоленщине снизилось число несчастных случаев на железной дороге. Фото: пресс-служба МЖД.

С начала 2020 года в Смоленском регионе Московской железной дороги количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На Смоленщине снизилось число несчастных случаев на железной дороге. Фото: пресс-служба МЖД.

Основными причинами получения травм являются хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются подростки и взрослые для прослушивания музыки через наушники.

На Смоленщине снизилось число несчастных случаев на железной дороге. Фото: пресс-служба МЖД.

Для предотвращения несчастных случаев железнодорожники совместно с сотрудниками полиции регулярно проводят информационно-разъяснительные мероприятия по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

Так, с начала года в Смоленском регионе МЖД железнодорожники провели около 700 лекций и бесед, в ходе которых напомнили правила безопасного поведения свыше 4 тыс. человек. Совместно с сотрудниками полиции организовано свыше 180 рейдов на магистрали, выявлено 250 пешеходов-нарушителей.

На Смоленщине снизилось число несчастных случаев на железной дороге. Фото: пресс-служба МЖД.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать меры предосторожности на объектах железнодорожной инфраструктуры и также обращает внимание родителей, особенно в период школьных каникул, на необходимость постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге. В качестве инструмента контроля за детьми с целью профилактики травматизма МЖД рекомендует приложение «Safe Train – Берегись поезда», которое оповещает пользователя о приближении к железной дороге, автоматически заблокирует трансляцию музыки и видеороликов, а также отправляет смс-сообщение родителям о нахождении ребенка в опасной зоне. Приложение доступно для скачивания на Интернет-ресурсах Google Play и safetrain.ru.