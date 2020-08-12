30 млн рублей выделят на дополнительный ремонт дороги в поселке Кардымово

На продолжение работ на улице Красноармейская потратят около 30 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В поселке Кардымова готовятся ремонтировать улицу Красноармейская, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

В 2020 году рабочие обновили 750 метров дорожного покрытия на участке по улице Красноармейская. Также были обустроены тротуары. На эти работы они получили 8,8 млн рублей. Теперь рабочим в Кардымово осталось заасфальтировать дорожное полотно и сделать тротуары на улице Привокзальной.

Однако, на этом работы на улице Красноармейская не заканчиваются. Идет подготовка проектно-сметной документации, чтобы продолжить реконструкцию участка от улицы Красноармейская, от дома №31, до выезда из поселка. Рабочие расширят проезжую часть и оборудуют тротуары по дамбе ка Кривцовском озере. На это может уйти около 30 млн рублей.

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