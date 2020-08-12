25-летний пешеход попал в больницу после ДТП в Смоленске. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

11 августа около четырех часов дня в Смоленске случилась авария, в которой пострадал один человек, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

29-летний водитель «ВАЗ 21124» ехал около дома №2/8 по улице Ново-Московская. 25-летний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила отечественная легковушка.

В результате ДТП пешеход получил травмы и попал в больницу.

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