Рабочие приступили к возведению фонтана в сквере имени Пушкина в Смоленске

Сквер имени Пушкина преобразится к 1 сентября. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В сквере имени Пушкина в Смоленске рабочие залили бетоном чашу фонтана, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме возведения фонтана, рабочие заняты отсыпкой щебня, укладкой брусчатки и установкой бортового камня за памятником Федору Коню.

Все работы ведутся в рамках программы «Комфортная городская среда». Жители и гости города смогут оценить обновленный вид парка уже 1 сентября.

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