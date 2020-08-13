В Смоленске в Клинической больнице №1 появилось новое оборудование

Новое современное оборудование появилось в смоленской больнице. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Клиническую больницу №1 в Смоленске купили новое современное оборудование за 46 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

В больнице появилась рентгеновская ангиографическая система, которая предназначена для оказания помощи больными с острыми сосудистыми заболеваниями. Новое оборудование поможет проводить диагностические исследования сердечно-сосудистых заболеваний. Также в больницу закупили компьютерный томограф.

Теперь в больнице открылось новое отделение ренгенэндоваскулярных методов лечения. В помещениях нового отделения проведен косметический ремонт. Новое отделение начнет принимать пациентов в ближайший месяц.

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