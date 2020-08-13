ЭКО помогло 40-летней смолянке родить тройню

Смолянка 40 лет родила тройню после ЭКО. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В смоленском Перинатальном центре благодаря процедуре ЭКО на свет появилась тройня, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

40-летняя смолянка родила тройню с помощью процедуры ЭКО. Как рассказали в ведомстве, после пересадки двух оплодотворенных яйцеклеток одна из них разделилась пополам. Теперь тройня проходит реабилитацию в Перинатальном центре. Как стало известно, новорожденных назвали Глеб, Даша и Полина.

Как рассказал главврач Клинической больницы №1 за два года около 23 тысяч человек обратились в центр за консультацией по беременности. За это же время родились 5085 детей, 406 из которых прошли лечение в отделении реанимации интенсивной терапии.

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