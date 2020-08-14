18 пожарных тушили жилой дом в Смоленске

13 августа в Смоленске горел жилой дом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Днем 13 августа случился пожар в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Около трех часов дня в пожарную службу позвонили и рассказали о пожаре в СНТ «Завод имени Калинина». Чтобы ликвидировать пожар, на место вызова отправили три автоцистерны и 18 пожарных. На месте стало известно, что огонь охватил здание жилого дома.

Пожар не привел к пострадавшим или погибшим. Причина пожара и ущерб от него предстоит выяснить специалистам.

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