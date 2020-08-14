Главный санитарный врач Смоленской области обратилась к жителям региона

Главный санитарный врач Смоленской области призвала смолян продолжать носить маски. Фото: pixabay.com.

Лариса Сидоренкова, главный санитарный врач Смоленской области, обратилась к жителям области. Обращение было опубликована на сайте Управления Роспотребнадзора по Смоленской области.

Главный санитарный врач региона рассказала о том, что область перешла на третий этап снятия коронавирусных ограничений, которые были введены еще весной этого года. По ее словам, эти меры помогли избежать неблагоприятного эпидемиологического исхода.

- Ограничения коснулись каждого из нас. Основной их целью было максимальное сокращение очных контактов между людьми для разрыва эпидемической цепочки передачи вируса от человека к человеку. В широкий обиход вошел термин «самоизоляция» - мы не могли, как раньше, общаться с родными и знакомыми, ходить в гости, театры и кино, гулять и развлекаться, посещать выставки, музеи, рестораны и кафе, - высказалась Лариса Сидоренкова.

Однако, невзирая на снятие ограничений, она призвала смолян продолжать соблюдение мер профилактики, чтобы не допустить распространения COVID-19.

-Но вирус не побежден, он все еще среди нас! Угроза заражения сохраняется! Новые случаи заболеваний регистрируются ежедневно, к сожалению, имеют место и летальные исходы. Этим знанием не следует пренебрегать! Нельзя позволить себе расслабится, радость избавления от надоевших ограничений не должна притупить нашу настороженность. Убедительно прошу всех соблюдать элементарные меры предосторожности, всем известные, но от этого никак не ставшие менее эффективными: применять средства индивидуальной защиты и средства дезинфекции, соблюдать дистанцию, мыть руки, следить за своим здоровьем и здоровьем окружающих, при появлении симптомов заболевания – незамедлительно обращаться к врачу, - завершила свою речь главный санитарный врач Смоленщины.

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