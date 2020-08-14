Владелица LADA Granta устроила ДТП в Смоленске

Владелицу LADA Granta доставили в больницу. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

Утром 13 августа на 363-м км автодороги «Брянск-Смоленск» произошло двойное ДТП в Смоленске, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

За рулем LADA Granta ехала женщина 1969 года рождения. По правилам она должна была поехать прямо, а затем повернуть направо. Но женщина решила нарушить правила и поехала налево, где и врезалась в «КАМАЗ» под управлением 27-летнего водителя. Удар был такой силы, что «КАМАЗ» улетел в кювет, а женщину пришлось везти в больницу.

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