На улице Николаева в Смоленске ограничат движение транспорта

В Смоленске продолжается ремонт дорог. Фото: pixabay.com.

На улице Николаева в областном центре временно перекроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.

Теперь смоленские автомобилисты не смогут ездить на участке от 1-го Краснинского переулка до проспекта Гагарина. Ограничения начнут действовать с 16 августа. Машины вновь смогут свободно передвигаться на улице Николаева, когда там закончится ремонт дороги.

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