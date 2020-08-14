Более 140 млн рублей потратят на горячее питание школьникам Смоленщины

Бесплатное горячее питание появится в смоленских школах в этом году. Фото: pixabay.com.

Глава Смоленской области обсудил вопрос бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Ученики с 1-го по 4-ый класс должны ежедневно получать бесплатное горячее питание. В Смоленской области на эти цели потратят 126 млн рублей федерального бюджета и 18 млн рублей региональных средств.

Смоленские школы готовятся к новому учебному году. Как рассказала заместитель губернатора, в школьных столовых проведен косметический ремонт, куплена новая посуда и современное оборудование.

Обеспечить школьников начальных классов горячим питанием решил Владимир Путин. 15 января он обратился к Федеральному Собранию и предложил с 2020 года ввести бесплатные горячие обеду для учеников младших классов.

Читай также:

В 16 школах и детских садах Гагаринского района заменят окна (подробнее)