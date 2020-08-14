Жильцы аварийных домов на Восточной в Сафонове пожаловались главе регионе

Жители Сафоново переедут из аварийного в новое жилье. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Глава Смоленской области встретился с жителями аварийных домов по улице Восточная в Сафонове, сообщает пресс-служба региональной администрации.

На прием к губернатору пришли две жительницы Сафоново. Они рассказали, что дом №4 с 2011 года находится в опасном состоянии, однако в то время его не признали аварийным, и жильцам пришлось оставаться в опасных условиях. В 2015 году дом собирались отремонтировать, но жильцы уверены, что это было бы невозможным. В доме протекает крыша и провисают потолки, а четыре квартиры отапливаются печкой.

Похожая ситуация в доме №20. Лишь в 2017 году оба дома были признаны аварийными. Вот уже несколько лет жильцы домов пытаются получить безопасную крышу над головой, но все их попытки были безуспешными.

Жителям Сафоново предложили дождаться строительства нового жилого дома, в котором они получат свои квартиры. До этого момента администрация района должна предоставить им временное жилье.

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