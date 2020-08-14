Смолянка перевела лже-сотруднику банка 140 тысяч рублей

Жительница Смоленского района опустошила свой банковский счет, поверив мошеннику. Фото: pixabay.com.

Жительница Смоленского района поверила телефонному мошеннику и лишилась собственных денег, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Телефонный мошенник пытался обмануть смолянку и сказал ей, что с ее банковской карты кто-то хочет незаконно снять деньги. Чтобы этого не допустить, ей необходимо перевести все деньги со своей карты на указанную лже-сотрудником карту. Всего женщина перевела около 140 тысяч рублей.

Похожий случай произошел с жительницей Починка. При таких же обстоятельства она перевела незнакомцу 14 тысяч рублей

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