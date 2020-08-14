Собака нашла посылку с «запрещенкой», которая шла в смоленскую колонию

Три телефона могли попасть в руки к заключенным в смоленской колонии. Фото: пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.

В исправительную колонию №2 пытались передать запрещенные предметы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.

Инструктор-кинолог вместе с обученной собакой осматривали территорию около колонии. Немецкая овчарка выполнила свою задачу и нашла тайник, в котором был спрятан сверток белого цвета.

В свертке лежали три телефона, которые должны были попасть в руки к заключенным. Больше никаких «сюрпризов» не было обнаружено, но специалисты продолжают искать причастных к передаче «запрещенки». Если полиции удастся найти виновных, то они предстанут перед судом.

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