52 тонны продуктов уничтожили в Смоленской области

На смоленском полигоне уничтожили овощи и фрукты. Фото: пресс-служба УФСВФН России по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

52 тонны продуктов, которые привезли из Республики Беларусь, были уничтожены на территории Смоленской области, сообщает пресс-служба УФСВФН России по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

На смоленском полигоне были приведены в негодность 20,36 тонны яблок, 13,52 тонны свежего перца, 0,92 тонны перца чили, 0,98 тонны капусты брокколи, 1,47 тонны сельдерея стеблевого, 0,64 тонны фенхеля, 5,4 тонны лука порея, 4,2 тонны корневого сельдерея и 5,04 тонны нектаринов. Их закопали, предварительно измельчив.

Все продукты приехали без сопроводительных документов. Подобное решение связано с тем, что нельзя установить, где произвели овощи и фрукты, а также безопасны ли они. Кроме того, ввезенные продукты могли приехать из стран, в отношении которых действуют санкции.

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