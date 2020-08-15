Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Смоленска с 17 августа

На улицах Смоленска продолжаются ремонтные работы. Фото: pixabay.com.

В Смоленске введут новые ограничения для транспорта сразу на нескольких улицах, сообщает пресс-служба администрации города.

Около дома №16 на улице Соболева будет проходить ремонт магистральных тепловых сетей. Поэтому с 17 августа по 7 сентября водителям придется объезжать этот участок дороги, так как движение там будет ограничено.

Также автомобилистам придется искать пути объезда 4-го Краснофлотского переулка. Там с 17 августа начинаются работы по устройству тротуаров. Ограничения коснутся участка от дома №35 по улице Мало-Краснофлотской до дома №8 по 4-му Краснофлотскому переулку.

Также с 17 августа рабочие займутся возведением тротуаров по Киевскому переулку и проспекту Гагарина. Работы пройдут на участке от дома №12 по Киевскому переулку до дома №66 по проспекту Гагарина.

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